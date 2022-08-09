Киев затопил шахты на территориях ЛНР

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Киев затопил почти все шахты на ранее подконтрольных местах

Киев затопил почти все шахты на ранее подконтрольных ему территориях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

По его словам, на освобожденных территориях затоплены почти все шахты, которые действовали до 2014 года, в том числе «Золотое» и «Горское». «Причем затоплены они уже выше точки невозврата. Даже если мы сейчас начнем откачивать воду, запустить эти шахты у нас практически возможности не будет», — сообщил Пасечник.

Ранее 31 июля шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без напряжения в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. В первой шахте под землей в этот момент находились 72 человека, во второй — 5 человек.