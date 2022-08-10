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В Совфеде оценили желание стран ЕС запретить выдачу виз россиянам

Косачев назвал запрет выдачи россиянам виз в ЕС дискриминацией по национальному признаку
Начало событий в новости В ЕС обсудят прекращение выдачи виз россиянам

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Запрет выдачи виз россиянам в страны Европейского союза (ЕС) стал бы нарушением обязательств объединения по защите прав человека. Так желание некоторых стран Союза прекратить выдавать визы гражданам России оценил в своем Telegram-канале член Совета Федерации, глава комитета Совфеда по международным отношениям Константин Косачев.

По словам Косачева, вопреки заявлениям европейских политиков, пересечение границ является не привилегией, а реализацией права на свободное передвижение, и процедура запрета выдачи виз гражданам отдельной страны вовсе не предусмотрена в визовом кодексе ЕС.

«Инициатива лишить всех граждан России права на получение визы противоречит нормативным актам Европейского Союза, международным обязательствам ЕС в сфере прав человека, а также представляет собой не что иное, как дискриминацию по признаку принадлежности к национальности», — написал в блоге сенатор.

Он добавил, что сфера передвижения вовсе не может облагаться санкциями, потому любые ограничения в ней балансируют на грани с произволом. «Мы имеем дело с незаконными односторонними ограничительными мерами недружественных государств», — подытожил Косачев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. Помимо Каллас, данную ограничительную меру поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

До этого крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о запрете выдачи виз россиянам «нацистской хренью».

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Валерий Розенберг
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