Минсельхоз успокоил россиян насчет кормов для домашних животных

Минсельхоз: выпуск кормов для домашних животных в России покроет внутренние потребности

Владельцев домашних животных успокоили насчет наличия кормов в России на фоне ухода иностранных брендов. Министерство сельского хозяйства в своем Telegram-канале сообщило, что выпуск отечественных кормов может покрыть основную часть внутренних потребностей.

В прошлом году производство выросло на 10,8 процента, а в этом — на 8 процентов. По данным ведомства, объемы выпуска позволяют даже поставлять российские корма за рубеж. Минсельхоз отмечает, что с уходом с российского рынка отдельных импортных брендов у отечественных производителей появится дополнительный стимул расширять ассортимент и наращивать мощности.

Сообщение министерства стало реакцией на заявление американского производителя кормов для кошек и собак Purina о приостановке на неопределенный срок производства и продажи некоторых видов продукции в России. Компания отметила, что речь идет о кормах Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Продажи товаров Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan пока продолжаются.

С начала февраля по начало июня 2022 года в России взлетели цены на корма для домашних животных. Сильнее всего инфляция ударила по товарам для собак — их стоимость выросла на 24 процента. В начале февраля цена составила в среднем 450 рублей, с 14 по 20 марта — 533 рубля, в июне он стоил 559 рублей. В свою очередь, корм для кошек в начале февраля стоил 30 рублей, весной его стоимость выросла до 36 рублей, однако к июню товар снова немного подешевел — до 34 рублей.

Тем временем президент России Владимир Путин удивился иностранному происхождению кормов для животных и счел ориентированную на импорт рыночную конъюнктуру глупостью. Так он отреагировал на слова главы Республики Мордовия Артема Здунова о том, что в регионе наращивается производство кормов для домашних животных, поскольку ранее рынок практически полностью был импортным.