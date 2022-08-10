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Среда обитания

В российском регионе дети начали гулять в противогазах из-за сильной вони

Жители микрорайона Масловка в Воронежской области сообщили об экологическом бедствии

Фото: страница «Подслушано Масловка» во «ВКонтакте»

Население микрорайона Масловка в Воронежской области пожаловалось на сильную вонь из-за экологического бедствия на реке Тавровка. О ситуации в российском регионе «Ленте.ру» рассказал один из местных жителей.

По его словам, с конца июля на территории населенного пункта ощущается запах гнили и навоза, который усиливается с каждым днем из-за сильной жары, а также отсутствия осадков и сильного ветра. В затоне погибла рыба, пропали птицы. На размещенных в сети фотографиях видно, что поверхность воды покрылась разноцветной пленкой.

В результате на улице практически невозможно дышать, люди начали сообщать о частых головокружениях, головных болях, слабости и тахикардии, а дети вынуждены гулять в противогазах. Вонь проникает и в жилые дома, однако провести проветривание невозможно.

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«Мы просим помочь решить данную проблему в оперативном режиме, так как ждать — очень опасно для здоровья. Кроме того, начинают жаловаться на запах соседние поселения с другой стороны реки», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Экологи провели анализ воды из «цветущего» Масловского затона, который показал, что в водоеме гниют водоросли. Согласно данным «РИА Воронеж», в пробах обнаружено значительное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ по ряду параметров, в том числе по биологическому потреблению кислорода за пять суток в 31,1 раза, по ионам аммония — в 9,8 раза, фосфат-иону — в 2,9 раза, железу — в 1,2 раза, а также по нефтепродуктам — в 1,14 раза.

Специалисты указали, что в последние годы на состояние воды в бассейне Воронежского водохранилища, в которое впадает река Тавровка, оказывают влияние сине-зеленые водоросли. Причем одна из причин их обильного «цветения» — сброс неочищенных сточных вод.

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Местные жители утверждают, что уже направляли обращения в местный Росприроднадзор и Роспотребнадзор, однако им приходят лишь «отписки».

При этом в Департаменте природных ресурсов и экологии области подтвердили наличие проблемы, назвали ее сезонным явлением и посоветовали населению подождать наступления холодов. «После наступления похолодания вода самостоятельно, без постороннего вмешательства приобретет естественный прозрачный цвет, а также пропадет неприятный запах», — сказано в письме ведомства, опубликованном в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Там добавили, что прорабатывают комплекс природоохранных мероприятий по дальнейшей реабилитации Воронежского водохранилища.

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Варвара Кошечкина
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