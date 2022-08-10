Звезда «Барселоны» отказался от понижения зарплаты

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отказался от понижения зарплаты

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс готов пойти навстречу каталонскому клубу и изменить порядок выплаты зарплаты. Об этом сообщает Sport.es.

Сине-гранатовые хотели добиться снижения зарплаты звезды команды, однако Бускетс и его агент оказались против. Хавбек намерен помочь клубу, но хочет получить всю сумму, которая ему положена по контракту. Он предложил отложить выплаты, чтобы облегчить финансовое положение «Барселоны».

Ранее стало известно, что «Барселона» договорилась с защитником команды Жераром Пике о снижении зарплаты. Каталонцы оптимизируют зарплатную ведомость, чтобы иметь возможность регистрировать новичков. Изначально Пике был готов выступать за команду бесплатно.

Серхио Бускетс — воспитанник каталонского клуба. Он выступает за первую команду с 2008 года. Он восемь раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Испании Бускетс становился чемпионом мира и Европы.