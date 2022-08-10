Захарова обвинила Японию в дискредитации России на церемонии памяти в Хиросиме

Захарова заявила, что церемония памяти в Хиросиме стала попыткой дискредитировать Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что состоявшаяся 6 августа в Хиросиме церемония памяти жертв атомной бомбардировки города военно-воздушными силами США стала циничной попыткой умолчать об истинных виновниках трагедии 1945 года. Дипломат обвинила Токио в очередной попытке дискредитировать Россию. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники — Соединенные Штаты Америки — даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об «угрозе со стороны России» всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не «авангардом борьбы за мир» Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что даты 6 и 9 августа должны быть установлены как дни покаяния США перед человечеством за использование ядерного оружия против мирного населения. Политик напомнил, что США стали единственным государством в мире, которое применило ядерное оружие, сбросив атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Неуместность цитаты Толстого

Захарова заявила, что в воззвании мэра Хиросимы на траурной церемонии было неуместно цитирование великого русского писателя Льва Толстого.

Представитель МИД России отметила, что стоило бы вспомнить японских литературных классиков, например, писателя Токутоми Рока.

Главный роман его жизни — «Куросиво», написанный в 1903 году, когда уже набирал силу японский милитаризм, заканчивается пророческими словами: «Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!» В 1945 году именно это и произошло. Вопрос в том, извлек ли Токио уроки из своей истории Мария Захарова официальный представитель МИД России

На траурной церемонии в Хиросиме 6 августа выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр города Кадзуми Мацуи. В своей речи городской глава почтил память погибших, процитировав русского писателя. Он подчеркнул, что стоит «вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: "На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других"».

Недосказанность Гутерриша в Хиросиме

6 августа первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на недосказанность. Он отмети, что тот, выступая в Хиросиме, не упомянул, кто именно сбросил на город атомную бомбу.

Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды Дмитрий Полянский первый заместитель постоянного представителя России при ООН

Генсек ООН в субботу, 6 августа, выступил на церемонии в память о жертвах бомбардировок Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Он призвал не забывать о трагедии и отметил, что ядерному оружию «нет места на нашей планете».

Политик упомянул кризисы «с ядерным оттенком», распространяющиеся от Ближнего Востока до Корейского полуострова, а также спецоперацию на Украине, однако умолчал о том, что США сбросили на японские города атомные бомбы, жертвами которых стали сотни тысяч человек, подавляющее число из них были мирными жителями.

Китай раскритиковал Японию после трауроной церемонии в Хиросиме

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь раскритиковал Японию после выступления премьера страны Фумио Кисиды на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме, передает РИА Новости.

Глава японского правительства 6 августа заявил, что эта трагедия никогда не должна повториться, и ответственность за это лежит на Японии, как на единственной стране, пострадавшей от атомных бомбардировок.

Но на самом деле Япония всегда пользовалась «ядерным зонтиком» США, выступала против и препятствовала тому, чтобы США отказались от политики применения ядерного оружия первыми Ван Вэньбинь официальный представитель МИД КНР

По словам официального представителя МИД Китая, некоторые японские политики даже призывали к совместному использованию американского ядерного оружия. Дипломат подчеркнул, что власти в Токио попустительствовали подобным дискуссиям и исключили «три безъядерных принципа» из доклада на Обзорной конференции ДНЯО.

Люди невольно задаются вопросом: какие именно намерения у Японии? Соответствуют ли заявления Японии в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия ее делам? Ван Вэньбинь официальный представитель МИД КНР

Пекин призвал Японию добросовестно выполнять международные обязательства, в том числе в соответствии с «тремя безъядерными принципами» не разрабатывать и не ввозить ядерное оружие.

6 и 9 августа 1945 года случились два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия — атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Они были осуществлены Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны.

22 марта мэры Хиросимы и Нагасаки Кадзуми Мацуи и Томохиса Тануэ пригласили президента США Джо Байдена посетить эти японские города, пострадавшие от американских атомных бомбардировок.

