Успенская раскритиковала адвоката Добровинского и подала на него в суд за клевету

68-летняя российская исполнительница Любовь Успенская раскритиковала адвоката Александра Добровинского, который ранее заявлял о необходимости тюремного срока для артистки из-за обвинения в избиении собак, а также подала на него в суд. Об этом певица сообщила в разговоре с Teleprogramma.pro.

Ранее Добровинский назвал звезду безграмотной, предположив, что заявление на хозяйку собаки, с которой произошел конфликт, написали представители Успенской. Помимо этого, адвокат рассказал, что знаменитость уехала в США. Певица, в свою очередь, заявила, что юрист «пиарится» на ее имени и лжет.

«Пошел он. У меня серьезные проекты, а вы меня сравниваете с какой-то продавщицей. Чего он лезет вообще. Я в Подмосковье у себя дома. Он говорит откровенную ложь. Я просто хочу понять, для чего он это все делает. Он уже один раз опозорился с Захаровым в процессе с Ефремовым. Он просто хочет попиариться на мне. Пусть он зарабатывает деньги на свой черный день», — поведала Любовь Успенская.

Помимо этого, исполнительница добавила, что обратилась в суд: «Мои адвокаты уже подали на него заявление. Он все делает обходными путями, а у меня все официально».

Ранее обвиненной в нападении на собак певице пригрозили пятью годами тюрьмы.