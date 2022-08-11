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Появились подробности по делу призванного в армию хоккеиста Федотова

Заседание по делу призванного в армию хоккеиста Ивана Федотова назначено на 20 августа

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Всеволжский суд Ленинградской области назначил предварительное заседание по делу призванного в армию российского хоккеиста Ивана Федотова. Подробности приводятся на сайте ведомства.

Заседание назначено на 20 августа. Отмечается, что истцом является призывная комиссия Санкт-Петербурга, а ответчиком — сам спортсмен.

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1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Федотов выразил желание поскорее разрешить данную ситуацию и послужить стране в качестве хоккеиста.

Анастасия Борисова
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