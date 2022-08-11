Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Задумавшийся об уходе из России банк признал сложности с продажей бизнеса

Reuters: венгерский OTP Bank признал сложности с уходом с российского рынка

Фото: Jaap Arriens / globallookpress.com

Венгерский OTP Bank, в России владеющий крупным «ОТП Банком» из топ-50, допустил сложности с продажей бизнеса. Как сообщает Reuters, на потенциальную продажу подразделения может повлиять недавно принятый закон, ограничивающий иностранцам из «недружественных стран» сделки с российскими активами.

В разговоре с агентством заместитель исполнительного директора банка Ласло Бенчик сообщил, что актив заинтересовал потенциальных покупателей. Одновременно он отметил, что банк готов адаптироваться к складывающимся условиям.

Ранее стало известно, что OTP Bank задумался об уходе с российского рынка. Причем об уходе из страны как о крайней мере говорили еще в марте.

В начале августа был подписан указ, который фактически вводит специальные ограничения на действия «недружественных» компаний и акционеров до конца 2022 года. До 31 декабря запрещены какие-то изменения долей акционеров в стратегических компаниях России. В Минфине, в свою очередь, предупреждали, что иностранные банки не смогут выйти из активов в России, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом не способны нормально функционировать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Турция заявила о невыполнении Финляндией и Швецией условий для вступления в НАТО
Стало известно о 17 диагнозах Саакашвили
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Огромный кабан выплыл из моря и напугал посетителей пляжа
Ранее судимому россиянину дали 13,5 года за убийство сожительницы вилкой
В самой безопасной стране мира выразили отвращение к бюджетным туристам
Раскрыта причина возникновения континентов на Земле
Украинка с аномально большими щеками показала старое фото до пластики
В Госдуме назвали нацизмом вероятный запрет въезда в Европу россиянам
Уровень одобрения европейцами политики поддержки Украины оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.