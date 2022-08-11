Задумавшийся об уходе из России банк признал сложности с продажей бизнеса

Reuters: венгерский OTP Bank признал сложности с уходом с российского рынка

Венгерский OTP Bank, в России владеющий крупным «ОТП Банком» из топ-50, допустил сложности с продажей бизнеса. Как сообщает Reuters, на потенциальную продажу подразделения может повлиять недавно принятый закон, ограничивающий иностранцам из «недружественных стран» сделки с российскими активами.

В разговоре с агентством заместитель исполнительного директора банка Ласло Бенчик сообщил, что актив заинтересовал потенциальных покупателей. Одновременно он отметил, что банк готов адаптироваться к складывающимся условиям.

Ранее стало известно, что OTP Bank задумался об уходе с российского рынка. Причем об уходе из страны как о крайней мере говорили еще в марте.

В начале августа был подписан указ, который фактически вводит специальные ограничения на действия «недружественных» компаний и акционеров до конца 2022 года. До 31 декабря запрещены какие-то изменения долей акционеров в стратегических компаниях России. В Минфине, в свою очередь, предупреждали, что иностранные банки не смогут выйти из активов в России, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом не способны нормально функционировать.