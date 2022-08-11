Тарасова обратилась к главе МОК после его заявления об отстранении россиян

Тарасова оценила заявление главы МОК Баха об отстранении россиян словами «плохо дело»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после его заявления об отстранении российских и белорусских спортсменов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Чего они хотят этим добиться? На какой промежуток времени они рассчитывают придерживаться этих рекомендаций? Десять лет, что ли? Сам Бах чего хочет? Плохо дело, если Томас Бах берет на себя смелость говорить такое вслух», — оценила случившееся Тарасова. Она добавила, что ей грустно за российских спортсменов.

Ранее 11 августа Бах заявил, что рекомендации об отстранении российских и белорусских спортсменов от мировых соревнований остаются в силе. По словам главы МОК, сейчас не время менять позицию. При этом функционер признал, что хотел бы объединить спортсменов.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.