Названы возможные последствия ударов украинских военных по Запорожской АЭС

В Запорожье заявили, что удары украинских военных по ЗАЭС приведут к остановке реактора

Новые удары украинских военных по Запорожской атомной электростанции (АЭС) должны привести к аварийной остановке реактора. Такие возможные последствия назвал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «целенаправленно бьют» по охладительному контуру, который обеспечивает безопасность станции, и системе охлаждения реакторов. «Если система нарушена, может начаться неконтролируемый процесс», — рассказал Рогов. Он также уточнил, что системы ПВО работают на должном уровне.

Есть несколько уровней защиты АЭС, однако удары ВСУ должны привести к аварийной остановке реактора, отметил Рогов. Он сказал, что для этого достаточно вывести из строя линии электропередачи (ЛЭП) и повредить процесс подачи воды. В заключение член главного совета обладминистрации заявил, что сейчас «это то, что ВСУ пытаются сделать».

Ранее стало известно, что ЗАЭС готовы законсервировать из-за обстрелов ВСУ. Рогов тогда уточнил, что на станции пытаются сохранить имеющиеся условия для ее работы.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.