Переполненный пляж Крыма рядом с пострадавшим от взрывов районом попал на видео

Обстановку на переполненном туристами пляже в крымском Саки показали на видео

Обстановку на пляже в крымском Саки, который находится в паре километров от поселка Новофедоровка, пострадавшем от взрывов 9 августа, показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что туристы вернулись к отдыху — пляж переполнен людьми. Россияне заняли практически всю территорию побережья, большинство из них расположились на полотенцах и покрывалах, другие активно купаются в море.

9 августа стало известно о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму, который находится рядом с курортным городом Саки. Момент одного из попал на видео.

Позже в Минобороны России уточнили, что взрывы произошли в результате детонации несколько авиационных боеприпасов на территории военного аэродрома Саки. По последним данным, в результате происшествия пострадали 14 человек, еще один погиб.