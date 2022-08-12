Дело Шредера назвали политизированным
Лишение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера привилегий бывшего главы правительства политизировано. Если суд откажет в их восстановлении, это будет свидетельством того, что в Евросоюзе (ЕС) нет независимого правосудия. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
Дело Шредера
Бывший канцлер ФРГ подал в суд Берлина иск с требованием вернуть офис в Бундестаге и сотрудников, которые были отняты у него в мае из-за тесных связей с Россией. Александр Камкин назвал решение изначально было несправедливым
«Лишение бывшего канцлера его офиса в Бундестаге, на мой взгляд, является политически мотивированным и незаконным. Да, он занимал ведущие посты в ряде российских компаний, которые попали под санкции, но против него лично санкции не вводились, хотя министр экономики Кристиан Линднер заявлял о такой возможности», — сказал он.
Вернет ли Шредер привилегии?
После того как Бундестаг урезал содержание бывшего главы правительства, положенное ему государством, Шредер приостановил сотрудничество с российским бизнесом. Он вышел из состава совета директоров «Роснефти» и отказался войти в совет директоров «Газпрома». Заморозка его финансирования сейчас безосновательна, что должен признать суд, считает Камкин.
Если восстановления финансирования не произойдет, это будет доказательством того, что суды подконтрольны властям ЕС
«Теперь он с российским бизнесом связан узами дружбы с рядом российских топ-менеджеров. Формальных поводов вводить против него какие-то ограничения сейчас нет», — заключил политолог.
По данным Der Spiegel, на содержание офиса экс-канцлера уходило около 400 тысяч евро в год. Из привилегий ему оставили личную охрану и государственную пенсию.
Ранее Шредер отказался извиняться за дружбу с президентом России Владимиром Путиным на фоне проведения специальной военной операции на Украине.