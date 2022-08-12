Дело Шредера назвали политизированным

Политолог Камкин заявил о политизированности дела Шредера при отказе вернуть привилегии

Лишение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера привилегий бывшего главы правительства политизировано. Если суд откажет в их восстановлении, это будет свидетельством того, что в Евросоюзе (ЕС) нет независимого правосудия. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Дело Шредера

Бывший канцлер ФРГ подал в суд Берлина иск с требованием вернуть офис в Бундестаге и сотрудников, которые были отняты у него в мае из-за тесных связей с Россией. Александр Камкин назвал решение изначально было несправедливым

«Лишение бывшего канцлера его офиса в Бундестаге, на мой взгляд, является политически мотивированным и незаконным. Да, он занимал ведущие посты в ряде российских компаний, которые попали под санкции, но против него лично санкции не вводились, хотя министр экономики Кристиан Линднер заявлял о такой возможности», — сказал он.

Вернет ли Шредер привилегии?

После того как Бундестаг урезал содержание бывшего главы правительства, положенное ему государством, Шредер приостановил сотрудничество с российским бизнесом. Он вышел из состава совета директоров «Роснефти» и отказался войти в совет директоров «Газпрома». Заморозка его финансирования сейчас безосновательна, что должен признать суд, считает Камкин.

Если восстановления финансирования не произойдет, это будет доказательством того, что суды подконтрольны властям ЕС Александр Камкин политолог

«Теперь он с российским бизнесом связан узами дружбы с рядом российских топ-менеджеров. Формальных поводов вводить против него какие-то ограничения сейчас нет», — заключил политолог.

По данным Der Spiegel, на содержание офиса экс-канцлера уходило около 400 тысяч евро в год. Из привилегий ему оставили личную охрану и государственную пенсию.

Ранее Шредер отказался извиняться за дружбу с президентом России Владимиром Путиным на фоне проведения специальной военной операции на Украине.