Дети Самойловой и Джигана застряли в лифте в новом особняке

Дочери Оксаны Самойловой и Джигана Лея и Майя застряли в лифте нового особняка

Дети блогера Оксаны Самойловой и ее мужа, рэпера Джигана, Лея и Майя застряли в лифте, который находится в их новом особняке. Деталями инцидента звезда поделилась в своем Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Самойлова сообщила подписчикам о случившемся спустя несколько дней. Звезда не стала уточнять, когда именно ее 5-летняя и 7-летняя дочери застряли в лифте. «Потом в какой-то из дней Лея и Майя застряли в лифте», — подписала блогер одну из публикаций в социальной сети. На записи видно, как Самойлова сидит, прислонившись к закрытым дверям, и разговаривает со своей старшей дочерью. Звезда попросила Лею не паниковать и вместо этого сидеть и ждать помощи.

Через десять минут после того, как Самойлова узнала о случившемся, приехали спасатели и вызволили девочек из лифта.

Лея и Майя не пострадали.

Блогер добавила, что ее старшая дочь сильно паниковала и говорила своей сестре, что им никогда не удастся выйти наружу. «За эти десять минут, что они сидели в лифте, Лея говорила: "Майя, мы тут застряли навсегда, больше не сможем выйти", "Ну почему это не сон?", "Я очень скучаю по маме с папой". Короче, поймала жесткую панику и страдала все эти десять минут, как будто год там сидит», — рассказала Самойлова.

В июле Самойлова показала подписчикам интерьеры нового четырехэтажного особняка с бассейном, джакузи, лежаками и камином и лифтом, который способен вместить до 13 человек. Супруги потратили два года на поиски дома мечты. При этом Самойлова и Джиган не владеют особняком, а арендуют его у Араза и Эмина Агаларовых за три миллиона рублей в месяц.