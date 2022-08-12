«Авито»: спрос на посуточную аренду в России вырос на 64 процента

В 2022 году россияне бросились снимать жилье посуточно — спрос на краткосрочную аренду за год вырос на 64 процента. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты изучили данные по 85 регионам России, под спросом понимали число обращений за контактами владельцев квартир, разместивших объявления о посуточной аренде на сервисе «Авито». Рост интереса к краткосрочному найму аналитики объясняют активизацией внутреннего туризма и участившимися путешествиями на выходные в соседние регионы.

По данным компании, больше всего посуточной арендой интересуются москвичи (15 процентов запросов), петербуржцы (8 процентов), жители Московской (5 процентов) и Ростовской (4 процента) областей, а также Республики Башкортостан (3 процента).

При этом наиболее заметный прирост спроса был отмечен со стороны жителей Калининградской и Иркутской областей (в обоих регионах интерес вырос в два раза за год), Республике Карелия (плюс 92 процента), Тверской (плюс 82 процента) и Рязанской областях (плюс 79 процентов).

По оценкам «Авито», на 15 регионов с самым высоким интересом к посуточной аренде пришлось около 57 процентов всего спроса в июле 2022 года. Доли остальных регионов в общем числе запросов — до 1 процента включительно.

«Главным активатором спроса в июле этого года стал значительный рост интереса к внутреннему туризму. Связано это со снятием коронавирусных ограничений и отменой некоторых направлений зарубежного авиасообщения. Вместе с тем развивается культура путешествий на выходные в соседние регионы — люди решаются на поездки такого формата, чтобы переключиться от рутины и отдохнуть», — пояснил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

По словам эксперта, средняя стоимость аренды на одно путешествие постепенно снижается, но интенсивность просмотров объявлений и бронирований растет. Самым популярным направлением для краткосрочного найма жилья в «Авито» назвали Краснодарский край — регион был особенно востребован у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, Ставропольского края. «Пользовались спросом также туристические маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, из Москвы в Крым, из Санкт-Петербурга в Карелию и из Краснодарского края в Крым», — добавил Кромочкин.

В июне 2022 года самым популярным городом для краткосрочной аренды жилья оказался Санкт-Петербург — на него пришлось 8,87 процента от общего числа подобных запросов. Второе место в рейтинге занял Сочи (8,64 процента обращений), а третье с заметным отставанием — Москва (4,66 процента).