Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Защита осужденной на девять лет баскетболистки из США Грайнер обжалует приговор

Защита баскетболистки из США Грайнер обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сторона защиты американской баскетболистки Бриттни Грайнер, виновной в контрабанде наркотиков, обжалует приговор Химкинского суда. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Грайнер Александра Бойкова.

4 августа суд приговорил баскетболистку из США к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Она признана виновной по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта») и части 2 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Также девушку оштрафовали на один миллион рублей.

Судом установлено, что в багаже и ручной клади Грайнер находилось наркотическое вещество — масло каннабиса (гашишное масло) общей массой 0,702 грамма.

В ходе прений российская прокуратура потребовала назначить американке наказание в виде девяти с половиной лет колонии. В своем последнем слове осужденная заявила, что признала свою вину, но не желала нарушать российское законодательство, свой поступок она объяснила постковидным стрессом и попросила прощения у товарищей по команде, родителей и своей гражданской супруги.

17 февраля американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево, куда она прилетела из Нью-Йорка. 5 марта она была арестована.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В российском городе обрушилась часть многоэтажного жилого дома
Под завалами рухнувшего в Омске жилого дома может находиться ребенок
SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу» в Европе
Скандинавские страны объединились для противостояния России на Балтике
Швеция допустила производство оружия для Украины
Момент обрушения части многоэтажного жилого дома в Омске попал на видео
Россиян восхитила фотография Ренаты Литвиновой в купальнике
Лебедев назвал главный недостаток российского менталитета
Венгерский лоукостер предоставил украинцам бесплатные авиабилеты
Бывшего супруга Бритни Спирс признали виновным в проникновении в дом артистки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.