Защита осужденной на девять лет баскетболистки из США Грайнер обжалует приговор

Защита баскетболистки из США Грайнер обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков

Сторона защиты американской баскетболистки Бриттни Грайнер, виновной в контрабанде наркотиков, обжалует приговор Химкинского суда. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Грайнер Александра Бойкова.

4 августа суд приговорил баскетболистку из США к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Она признана виновной по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта») и части 2 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Также девушку оштрафовали на один миллион рублей.

Судом установлено, что в багаже и ручной клади Грайнер находилось наркотическое вещество — масло каннабиса (гашишное масло) общей массой 0,702 грамма.

В ходе прений российская прокуратура потребовала назначить американке наказание в виде девяти с половиной лет колонии. В своем последнем слове осужденная заявила, что признала свою вину, но не желала нарушать российское законодательство, свой поступок она объяснила постковидным стрессом и попросила прощения у товарищей по команде, родителей и своей гражданской супруги.

17 февраля американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево, куда она прилетела из Нью-Йорка. 5 марта она была арестована.