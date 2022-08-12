Из-за смерти 14-летнего хоккеиста СКА на тренировке возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за смерти 14-летнего хоккеиста СКА на тренировке

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи со смертью 14-летнего хоккеиста СКА на тренировке. Об этом сообщается на сайте городского ГСУСК РФ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). «В настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.

Трагедия произошла 11 августа. В СКА рассказали, что во время одного из упражнений на тренировке команды 2008 года рождения после щелчка защитника шайба попала 14-летнему Всеволоду Малкову в грудь в область сердца. Врач команды оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую помощь, которая реанимировала Малкова. Его доставили в больницу, где спортсмен умер.

В декабре 2021 года игрок крымской команды «Сарматы» Александр Фролов скончался во время матча Ночной хоккейной лиги. 63-летнему спортсмену стало плохо, он умер от остановки сердца.