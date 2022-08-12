Педофила посадили пожизненно за изнасилование российской девочки

В Иркутской области суд приговорил педофила к пожизненному сроку за изнасилование девочки

Иркутский областной суд приговорил к пожизненному сроку 25-летнего жителя Тайшетского района за изнасилование восьмилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Российский суд установил, что мужчина в феврале 2022 года в лесу у села Мирный напал на ребенка и надругался. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

6 марта в России ужесточили наказание для педофилов и их сообщников. Новый закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, изменения внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Таким образом, были усилены меры по защите несовершеннолетних до 14 лет от насилия. В частности, введены отягчающие обстоятельства для педофилов, которые якобы занимаются защитой детей или проживают и работают вместе с ними.