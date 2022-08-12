Стена жилого дома обрушилась в российском городе

В Омске обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, идет разбор завалов

В Омске обрушилась стена пятиэтажного жилого дома на улице 20-го Партсъезда, 53. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что площадь обрушения составила порядка 200 квадратных метров и затронула все этажи.

Как сообщали очевидцы, при обрушении пострадали люди, а под завалами якобы мог находиться ребенок. Официально эта информация не подтверждена — в Следственном комитете по Омской области сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС. В Минздраве также заявили об отсутствии пострадавших и добавили, что на месте работают полиция и МЧС.

В экстренных службах сообщили, что эвакуировали около 40 человек. На место выехал кинолог с собакой.

Губернатор Омской области Александр Бурков также заявил, что в МЧС не подтвердили информацию о нахождении под завалами ребенка.

На кадрах, сделанных очевидцами, виден момент обрушения стены.

Проблемы с домом начались год назад

Предварительной причиной обрушения стены назвали ветхость здания. Местные жители и журналисты начали говорить о проблемах еще в 2021 году, когда весной с торца здания на первом этаже осыпался слой кирпичной кладки.

Тогда же, примерно год назад, прокуратура выявила серьезные дефекты конструкции. Об этом писали местные СМИ. Администрация назвала виновниками самих жильцов, указав, что те незаконно оборудуют помещения душевыми без гидроизоляции.

Как уже озвучивалось ранее, вероятные причины разрушения кирпичной кладки стены: незаконное оборудование душевыми кабинами помещений, расположенных возле торцевых стен, и отсутствие гидроизоляции администрация Омска

В администрации добавили, что ситуация осложняется тем, что в доме «проживает большое количество неплательщиков за услуги содержания и текущего ремонта дома».

В июне 2022 года, незадолго до обрушения, корреспондент издания NGS55 побывал в разрушающемся доме. Он заснял огромную дыру, размеры которой позволяли пройти сквозь нее человеку.

Местный житель Александр рассказал «Ленте.ру», что дыра появилась на фасаде около года назад, но ее просто отгородили красно-белой лентой.

Другая местная жительница рассказала «Ленте.ру», что уже практически год ведутся судебные разбирательства — независимая экспертиза и суд признали дом аварийным, однако администрация подает апелляции на это решение и заставляет организацию, которая отвечает за капремонт, делать временные укрепления. Там говорят, что на дом придется потратить более 12 миллионов рублей. Жители дома рассказали РИА Новости, что его до сих пор не признавали аварийным, «пока идут суды».

Слова жителей подтверждает прокуратура Омской области — в ведомстве сообщили ТАСС, что проверка осенью 2021 года выявляла нарушения в капитальном ремонте, и областной суд вынес решение провести ремонт дома с учетом капитального ремонта фасада до 31 декабря того же года. Прокуратура намерена дать правовую оценку неисполнению решения суда.

В пострадавшей части дома были санузлы

По словам одной из местных жительниц, в обрушившейся части здания располагались туалеты и душевые.

Я живу на третьем этаже и в момент обрушения была внутри здания. К счастью, у меня комната не здесь, а чуть дальше, поэтому, когда мы услышали шум, то сразу оделись и выбежали на улицу. В обрушившейся стороне дома находятся туалеты и душевые, кто-то мог быть там в это время местная жительница

Еще одна жительница рассказала, что успела выскочить из дома и увидела, как все рушится.

«А молодой человек за пять минут до обвала был в душе, а обвалился душ, туалет и вот это все. Ему прям повезло, прям под богом парень ходит», — сообщила женщина.

Мэр Омска Сергей Шелест поручил подготовить места для временного размещения жильцов дома, а также недвижимость для расселения.

Губернатор Омской области Александр Бурков отреагировал на произошедшее в своем Telegram-канале.

«С этим домом и ранее была проблема, но видимо, ей не придали должную значимость. Сейчас в приоритете — расселение пострадавших людей. (...) Впереди разбор полетов — надо понять, почему омичей не услышали в первый раз и допустили такое», — написал он.

Бурков отметил, что держит ситуацию на личном контроле. Прокуратура Омской области намерена дать уголовно-правовую оценку событиям, которые привели к частичному обрушению. Там добавили, что ведомство держит на особом контроле вопрос соблюдения жилищных прав граждан, проживавших в данном здании, и оказания им помощи.