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В Китае заявили о конце гегемонии США в небе около Аляски

Sohu сообщило, что ВКС России отбирают у США статус гегемона в небе вблизи Аляски

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Самолеты-разведчики Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), находящиеся в небе вблизи Аляски, смутили Пентагон, сообщило китайское издание Sohu.

Автор пишет, что Вашингтон часто использует свои самолеты для того, чтобы продемонстрировать мощь и «запугать» противника у границ недружественных государств. По мнению журналиста, гегемонии американских Военно-воздушных сил (ВВС) в небе приходит конец. Россия решила отобрать этот статус у США, подчеркнул автор.

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«Североамериканское командование противовоздушной обороны (ПВО) заявило 10 августа, что совместная система ПВО США и Канады обнаружила два российских самолета вблизи Аляски за последние два дня», — пишет издание.

Автор уверен, что Москва не будет отвлекаться на посторонние цели от спецоперации по защите Донбасса. По его словам, именно этим обусловлен полет самолетов-разведчиков около Аляски.

Ранее ВВС США «напряглись» из-за перехвата рекордного количества самолетов ВКС России. Американские военные уточнили, что наблюдают рост военной активности России в Арктике.

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Марина Совина
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