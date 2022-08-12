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Власти назвали жильцов вероятными виновниками обрушения части дома в Омске

Власти Омска назвали жильцов вероятными виновниками обрушения части дома в городе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вероятными причинами обрушения части жилого многоэтажного дома в Омске являются незаконное оборудование жильцами душевыми кабинами помещений, расположенных возле торцевых стен, а также отсутствие гидроизоляции. Их назвали власти города, сообщается на сайте ГТРК «Иртыш».

Также, по словам администрации Омска, в доме проживает большое количество неплательщиков за услуги содержания и текущего ремонта дома.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что предварительной причиной обрушения части жилой пятиэтажки в Омске стало ее ветхое состояние. Кроме того, представитель экстренных служб уточнил, что пострадавших при обрушения жилого дома в Омске нет.

Частичное обрушение многоэтажного дома в Омске произошло в пятницу, 12 августа, в доме на улице 20-го Партсъезда, 53 в Советском районе города. Сообщалось, что в стене рухнувшей пятиэтажки четыре месяца назад образовалась сквозная дыра, через которую мог свободно пройти человек.

По неподтвержденной информации, под завалами может находиться ребенок. В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что данные о пострадавших уточняются.

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Юлия Ямпольская
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