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Спорт

Олимпийский чемпион посоветовал Дзюбе готовиться к работе на заводе

Чемпион ОИ Александр Тихонов посоветовал Артему Дзюбе готовиться к работе на заводе

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о перспективах футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщает Vseprosport.

Экс-спортсмен посоветовал игроку готовиться к работе на заводе. «Но я думаю, у него никакой специальности нет. Но в российском футболе найдут где-нибудь после карьеры для него местечко. Но не тренером, это должно быть от бога. Ну, приткнут где-нибудь», — заявил Тихонов.

10 августа сложности Дзюбы с поиском нового клуба объяснил бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Он заявил, что у игрока завышенные финансовые ожидания.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Алексей Гусев
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