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Спорт

Дацик отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Российский боец Вячеслав Даци заявил , что готов к поединку с Александру Емельяненко
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM отреагировал на оскорбления соотечественнику Александра Емельяненко.

«Ну чего, болтает и болтает. Жиробас против алкаш, главное, когда алкаш упадет, чтоб жиробас на него не упал от перегара, которым он дунет», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что готов к поединку с Емельяненко.

42-летний Дацик сумел одержать победу над 51-летним Джонсоном Монсоном. который не дрался с 2017 года. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой Дацика единогласным решением судей.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Анастасия Борисова
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