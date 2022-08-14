Бывший футболист «Торино» оценил дебют Миранчука

Бывший футболист «Торино» Клаудио Феррарезе положительно оценил дебют Миранчука

Бывший футболист «Торино» Клаудио Феррарезе оценил дебют российского полузащитника Алексея Миранчука в составе туринского клуба. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Экс-игрок положительно оценил игру хавбека. «Мне понравилось, как он сыграл. Для любого игрока важно забить гол, тем более в первой же игре за новый клуб, а ведь он не тренировался с "Торино"», — заявил Феррарезе.

Миранчук дебютировал в составе «Торино» 13 августа. В матче первого тура серии А против «Монцы» полузащитник отметился голом.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа. Туринский клуб взял россиянина в аренду с правом выкупа.