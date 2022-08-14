Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
1:3
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
3:4
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Оренбург
1:0
Завершен
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спартак М
3:0
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спорт

Нурмагомедов высказался о возможной покупке «Спартака»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что у него не было мыслей купить «Спартак»

Фото: SPUTNIK / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался о возможной покупке московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам спортсмена, у него не было таких мыслей. «Я просто прихожу и болею, но не хотел бы. Надо же с реальностью контактировать», — заявил Нурмагомедов.

Ранее 14 августа «Спартак» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил «Сочи». Москвичи одержали четвертую победу подряд и стали единоличными лидерами чемпионата.

Нурмагомедов включен в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Отечественный боец трижды защитил пояс чемпиона UFC и ни разу не уступал в профессиональной карьере. На его счету 29 побед в 29 поединках.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
ВСУ ударили по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной
Нурмагомедов высказался о возможной покупке «Спартака»
В Китае резко отреагировали на визит делегации США на Тайвань
Оценено состояние раненого писателя Рушди после нападения
В российской колонии загорелся жилой барак
Тело пропавшей шестилетней россиянки нашли
Терапевт назвала указывающий на проблемы со здоровьем цвет губ
В Белоруссии высказались о дефиците товаров
Германия с опережением заполнила газовые хранилища
Три сирийских военных погибли при атаке Израиля в окрестностях Дамаска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.