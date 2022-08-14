Нурмагомедов высказался о возможной покупке «Спартака»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что у него не было мыслей купить «Спартак»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался о возможной покупке московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам спортсмена, у него не было таких мыслей. «Я просто прихожу и болею, но не хотел бы. Надо же с реальностью контактировать», — заявил Нурмагомедов.

Ранее 14 августа «Спартак» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил «Сочи». Москвичи одержали четвертую победу подряд и стали единоличными лидерами чемпионата.

Нурмагомедов включен в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Отечественный боец трижды защитил пояс чемпиона UFC и ни разу не уступал в профессиональной карьере. На его счету 29 побед в 29 поединках.

