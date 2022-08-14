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Законность аннулирования шенгена для россиян оценили

Основатель «ЭкспертВиз» Певзнер: страны могут аннулировать визы, которые ранее они выдали

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Страны действительно могут аннулировать визы, которые ранее они выдали. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил законность прекращения действия шенгена основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.

Запрет на туризм

Президент Латвии Эгил Левитс призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы. Он также заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Левитс подчеркнул, что это будут дополнительные санкции против Москвы.

Заявления, которые сейчас звучат, законны и вполне реализуемы

Юрий Певзнероснователь визового центра «ЭкспертВиз»

Основатель «ЭкспертВиз» считает, что такое решение страны будут принимать выборочно. «Я думаю, что вряд ли все страны Шенгенской зоны и Евросоюза запретят въезд россиянам, перестанут выдавать визы или пограничники прекратят нас пускать. Однако процесс пошел, так сказать, первая страна, Эстония, уже есть», — добавил он.

Особенности шенгенской визы

Шенгенская зона позволяет гражданам стран, присоединившимся к нормам Шенгенского законодательства, путешествовать без каких-либо трудностей. Внутри Шенгенской зоны отменен пограничный контроль между государствами.

Туристам же, которые посещают Шенгенскую зону, необходимо получить визу страны, в которую они отправляются. Эта виза именуется шенгенской или просто «шенген». После получения такого вида документа перемещение по остальным государствам Шенгенской зоны тоже становится возможным.

Власть пограничных служб

Юрий Певзнер напомнил, что даже наличие актуальной визы не всегда гарантирует допуск в страну. «Решение о допуске на территорию государства принимает не визовый офицер, а пограничный. Поэтому даже с визой могут не пустить в страну», — сообщил он.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. При этом попасть в страну по шенгенской визе, выданной другой страной, представляется возможным.

Также глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что российской оппозиции не стоит давать шенгенские визы. По его мнению, такие граждане должны оставаться в стране, так как «перемены происходят внутри».

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Алена Шевченко
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