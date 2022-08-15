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Число погибших в результате взрыва в Ереване снова выросло

МЧС Армении заявило, что число погибших при взрыве в Ереване выросло до четырех человек

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване вновь выросло — до четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. На данный момент число погибших достигло четырех человек», — написал представитель ведомства в соцсетях.

Ранее сообщалось о трех погибших. Спасатели установили их личности.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел 14 августа. По предварительной причине, он случился на складе пиротехники и спровоцировал пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. Возбуждено уголовное дело.

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Марина Совина
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