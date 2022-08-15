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Главред популярного в России издания высказалась о русофобии в Италии

Главред BURO. Екатерина Дарма заявила, что не сталкивалась с русофобией в Италии

Фото: Надежда Стрелец / YouTube

Главный редактор популярного в России издания BURO. Екатерина Дарма, в течение нескольких месяцев проживавшая в Италии, высказалась о русофобии за рубежом. В интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube она заявила, что не сталкивалась с дискриминацией из-за своего гражданства.

«Ощущаю ли я отношение, предвзятое по национальному признаку? Нет. Я не ощутила этого ни разу за все время, за все четыре месяца [пребывания в Италии]», — сказала Дарма. По словам главреда издания, она несколько раз совершала покупки в итальянских бутиках, однако проблем из-за ее гражданства при этом не возникло. Журналистка также отметила, что за границей люди зачастую проявляли к ней эмпатию.

Ранее ряд российских покупателей пожаловался на отказ сотрудников зарубежных бутиков продавать им товары. Так, блогерша Лиза Литвин заявила, что сотрудники магазина Chanel в ОАЭ отказали ей в покупке аксессуара из-за гражданства РФ. Позже две российские покупательницы сообщили о том, что магазины бренда Celine за рубежом перестали продавать товары россиянам. Журналистка Ксения Собчак также рассказала, что сотрудники магазина Bottega Veneta в Италии отказались обслуживать ее друга из-за российского паспорта.

В апреле римские бутики люксовых брендов, входящих в холдинг LVMH, раскрыли условия продажи своих товаров россиянам. Покупателям из РФ предложили оплачивать товары наличными или банковскими картами, зарегистрированными вне России. Также отмечалось, что российские туристы не смогут оформить в этих магазинах tax free (возврат суммы налога на добавленную стоимость — прим. «Ленты.ру»).

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Маргарита Щигарева
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