Украинский дрон уронил вышку связи в российском регионе и попал на видео

Украинский дрон-камикадзе уронил вышку связи в селе Казинка Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) уронил вышку связи в селе Казинка Белгородской области. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации издания, инцидент произошел днем 15 августа. На записи виден взрыв у основания вышки, после которого она падает.

Проблем со связью и работой телевиденья местные жители не испытывают. По их словам, вышка использовалась для слежения за лесными пожарами в российском регионе, сообщают авторы поста.

Ранее жители Белгорода сообщали о сработавшей в городе системе противовоздушной обороны. Незадолго до этого они слышали несколько хлопков.

8 августа власти Белгородской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, режим будет действовать до 22 августа.

