Карпин рассказал о последствиях введения Fan ID

Валерий Карпин заявил, что принятие закона о Fan ID привело к падению посещаемости в РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о последствиях введения закона о Fan ID в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам специалиста, принятие закона привело к падению посещаемости матчей. «В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает», — заявил Карпин.

11 июля стало известно, что несовершеннолетним дочерям Карпина отказали в выдаче Fan ID. Это произошло из-за отсутствия свидетельств о рождении российского образца.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.