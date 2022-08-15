Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
1:3
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
3:4
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Оренбург
1:0
Завершен
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спартак М
3:0
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спорт

Карпин рассказал о последствиях введения Fan ID

Валерий Карпин заявил, что принятие закона о Fan ID привело к падению посещаемости в РПЛ

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о последствиях введения закона о Fan ID в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам специалиста, принятие закона привело к падению посещаемости матчей. «В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает», — заявил Карпин.

11 июля стало известно, что несовершеннолетним дочерям Карпина отказали в выдаче Fan ID. Это произошло из-за отсутствия свидетельств о рождении российского образца.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Белоруссия заявила о поступающих от Запада сигналах о готовности сотрудничать
Оценен ущерб британских компаний от антироссийских санкций
В сети обсудили размер выплат за сданную стеклотару в СССР
Метеоролог рассказал россиянам о погоде в последнюю неделю лета
Карпин рассказал о последствиях введения Fan ID
Российские военные получили БМП-3Ф
На Украине рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста
Владелец Reebok будет продавать обувь на российских маркетплейсах
Девушка выдала мужу постыдный секрет свекрови и поссорила их
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.