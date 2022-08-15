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Обслуживающий калининградский транзит банк прекратил операции с РФ в рублях

Литовский «Шяуляй банк» с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях

Фото: Juditos Grigelytės / «Verslo žinios»

Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях. Об этом заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене, передает РИА Новости.

«"Шяуляй банк" с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», — сказала она.

28 июля «Шяуляй банк» уже предупреждал, что прекратит проведение банковских операций с Россией с 1 сентября. Глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь назвал это решение вторым ударом по грузовому транзиту.

Литва прекратила транзит в Калининград по железной дороге ряда попавших под санкции Евросоюза товаров 18 июня. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в числе которых строительные материалы, цемент и металлы. Однако позже ограничения были частично сняты, и 26 июля первый поезд с цементом прибыл через Литву в Калининград.

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Алина Гончарова
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