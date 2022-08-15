Предложивший Эстонии награды за танк-памятник россиянин объяснил свое решение

Коллекционер Хмелев предложил Эстонии обменять памятник танку Т-34 для его спасения

Российский коллекционер из Самары Дмитрий Хмелев предложил властям эстонской Нарвы обменять высшую награду республики — Крест Свободы I степени — на танк-памятник Т-34 ради его спасения. Свое решение он объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

Вопрос о переносе памятника возник в правительственных кругах прибалтийской республики знак протеста против специальной военной операции на Украине. Правительство Эстонии решило убрать все российские монументы на территории страны из общественных мест. Их насчитывается от 200 до 400. Около 150 жителей Нарвы вечером 3 августа на фоне слухов о сносе собрались около памятника, чтобы защитить его.

Коллекционер Дмитрий Хмелев рассказал, что тоже захотел повлиять на судьбу символа советским воинам.

«Я коллекционирую давно и некоторые экспонаты своей коллекции иногда безвозмездно передаю куда-то, например, в музеи. Когда я услышал про этот танк, получилось, что я единственный, кто более-менее занимается Эстонией в России, у меня было, что предложить им на обмен. Чтобы танк не пропал и не был раскурочен, я предложил высшую награду их страны, которая хранится у меня в коллекции», — объяснил он.

У меня очень большая коллекция эстонских наград. Они хотят демонтировать 400 памятников, я готов все их обменять. У меня есть очень важный коллекционный материал. Будет равноценный обмен Дмитрий Хмелев коллекционер

По его словам, он нашел адрес электронной почты мэрии Нарвы и направил туда письмо с предложением обменять монумент на награду, а сам танк передать в один из российских музеев. Официального ответа от эстонской стороны он пока не получил. Власти Нарвы отметили, что им поступает много предложений на этот счет, передает ТАСС.

«Письмо пришло только недавно, поэтому пока мы не успели ему ответить. Нам приходят разные предложения относительно танка, по возможности мы стараемся всем отвечать. На данный момент у нас есть четкая позиция: танк останется на территории города. На данный момент мы работаем над поиском нового места и готовим его к перевозке. Поэтому какие-то предложения о выкупе или обмене мы не рассматриваем», — отметила представитель местной администрации Александра Грюнвальд.

15 августа городское собрание Нарвы вновь не смогло решить, что делать с памятником, сообщает «Интерфакс». Теперь решать судьбу монумента будет правительство Эстонии.