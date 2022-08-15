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В Греции вернули конфискованную американцами иранскую нефть

Maritime: в Греции завершилась перевалка конфискованной США нефти на иранский танкер Lana

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Перевалка конфискованной в Греции нефти на иранский танкер Lana, который ранее ходил под российским флагом, завершилась. Об этом сообщает портал Maritime со ссылкой на данные автоматизированной системы слежения за судами.

Судно Lana было задержано в апреле неподалеку от острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций. В мае Министерство юстиции США при содействии греческих властей конфисковало иранскую нефть с танкера. Позже выяснилось, что структура, которой принадлежит Lana, сменила юрисдикцию и не подпала под запретительные меры ЕС. Греческий суд постановил вернуть захваченную нефть.

«Танкеры Lana и Ice Energy стояли рядом друг с другом на якорной стоянке в Пирее с четверга. Lana переместилась на другую якорную стоянку поздно вечером 14 августа», — говорится в сообщении портала.

Ранее стало известно, что доходы Ирана от продажи нефти выросли почти на 600 процентов в годовом выражении. При этом страна продолжает снижать цены на этот вид энергоносителей, пытаясь конкурировать за китайский рынок с Россией.

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Анжелика Бережная
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