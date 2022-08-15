Российские власти оценили отказ литовского банка работать с рублями

Власти: отказ литовского банка работать с рублями не повлияет на оплату транзита

Отказ литовского «Шяуляй банка» работать с рублевыми счетами не повлияет на оплату транзита в Калининград, поскольку он оплачивался в евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Калининградской области.

«На транзит это никак не повлияет по той причине, что и до этого все счета, которые должны были оплатить с российской стороны за транзит груза через Литву, выставлялись в валюте, платили всегда в евро», — оценил решение литовского банка руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, с 15 августа прекратит операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил остановку транзита через Литву с 1 сентября. Таким образом он отреагировал на решение «Шяуляй банка» прекратить операции с Россией. По его словам, это будет означать невозможность оплатить проезд, из-за чего Вильнюс вновь может заблокировать провоз грузов через территорию страны.

В августе стало известно, что Калининград уже исчерпал лимиты перевозки ряда товаров транзитом по железной дороге через Литву.