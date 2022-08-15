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Политолог назвал выгоду от возможного сотрудничества России и Афганистана

Политолог Сулейманов заявил о политической выгоде от сотрудничества России с Афганистаном

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Поставки российской нефти Афганистану по бартеру в обмен на афганские товары не будут прибыльными для Москвы. Это сотрудничество можно назвать выгодным только политически. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.

Выгода от сотрудничества

Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти, а в обмен предложить товары, производимые в республике. Поставки такого количества энергоресурсов не повлияют на российскую экономику в условиях санкций, считает Раис Сулейманов. Для сравнения: в 2021 году Москва поставила Европе около половины всего российского экспорта черного золота — 111,2 миллиона тонн. В январе 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу составлял четыре миллиона баррелей в сутки.

«Если Россия пойдет на это, это будет политический жест. Это тот случай, когда страна будет нести экономические убытки с расчетом на некую перспективу в будущем», — сказал политолог.

Выгода от этой сделки — только политическая

Раис Сулеймановисламовед, эксперт Института национальной стратегии

Бартер

При этом если Россия согласится на такое сотрудничество, выбор товаров, которые Кабул может предложить взамен, невелик, утверждает Сулейманов.

«Это аграрная страна, уровень экономики там очень низкий. Для меня загадка, что могут поставлять, — возможно, ковры или зерно. Сделка может быть одобрена, исходя из того, что это позволит нам лучше выстроить отношения с новой фактической властью Афганистана. Россия может попросить сделать разведку каких-то месторождений полезных ископаемых», — предположил исламовед.

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Год новой власти

15 августа исполнился год, как «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взял власть в Кабуле. Несмотря на то что другие страны не признают легитимность новой власти, де-факто талибы правят Афганистаном. Игнорировать их бессмысленно, считает политолог.

«Наивно полагать, что режим падет, когда население восстанет, свергнет его и изберет демократическое правительство», — заключил Раис Сулейманов.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов также заявил, что Москве необходимо сотрудничать с талибами.

«Талибы, как к ним ни относиться, — это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», — заявил дипломат.

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Мария Сметанина
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