Стали известны подробности о поисках найденной мертвой шестилетней россиянки

Колодец, в котором обнаружили тело девочки, неоднократно осматривали

Колодец, в котором обнаружили тело шестилетней девочки в Пермском крае, неоднократно осматривали. Подробности поисков россиянки руководитель поискового отряда, волонтер Ксения Макарова рассказала РИА Новости.

Макарова отметила, что волонтеры продолжали искать девочку на протяжении трех дней. «Мы все колодцы, все, что можно, просмотрели. И не один раз», — пояснила Макарова. По ее словам, их отряд прибыл первым на поиски ребенка.

О том, что шестилетняя жительница Пермского края пропала, стало известно 12 августа. Она ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) России.

14 августа исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина рассказала, что ребенка нашли мертвым. В поисках девочки принимали участие следователи, сотрудники экстренных центров и около 200 добровольцев.

Ранее сообщалось, что причастный к пропаже пятилетней девочки в Яковлевском районе Приморья мужчина отвел ее в лес и сказал ждать его. По предварительным данным, ребенок направился в сторону леса вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях у матери. На следующий день девочка вышла из леса, мужчину все еще ищут. Следов насилия на теле ребенка не обнаружено.