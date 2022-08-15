Российский хоккеист назвал подставой со стороны ЦСКА призыв Федотова в армию

Бывший хоккеист СКА Цветков заявил, что ЦСКА подставил призванного в армию Ивана Федотова

Бывший нападающий петербургского СКА Сергей Цветков высказался о призыве в армию российского хоккеиста Ивана Федотова. Его слова приводит «Спорт Уик-энд».

«Что касается Федотова, то это натуральный кошмар! Чисто ЦСКовская подстава, сто процентов. Просто парень не продлил контракт. Должен был поехать в "Филадельфию", а вместо этого его засунули в подводную лодку», — заявил хоккеист. Он добавил, что в советские времена не сталкивался с подобным.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Федотов выразил желание поскорее разрешить данную ситуацию и послужить стране в качестве хоккеиста.