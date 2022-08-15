Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Верона
2:5
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|1-й тур
Рубин
3:0
Завершен
Кубань
Россия - Мелбет Первая лига|5-й тур
Ювентус
3:0
2-й тайм
live
Сассуоло
Италия - Серия А|1-й тур
Ливерпуль
0:1
2-й тайм
live
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|2-й тур
Спорт

Российский хоккеист назвал подставой со стороны ЦСКА призыв Федотова в армию

Бывший хоккеист СКА Цветков заявил, что ЦСКА подставил призванного в армию Ивана Федотова
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бывший нападающий петербургского СКА Сергей Цветков высказался о призыве в армию российского хоккеиста Ивана Федотова. Его слова приводит «Спорт Уик-энд».

«Что касается Федотова, то это натуральный кошмар! Чисто ЦСКовская подстава, сто процентов. Просто парень не продлил контракт. Должен был поехать в "Филадельфию", а вместо этого его засунули в подводную лодку», — заявил хоккеист. Он добавил, что в советские времена не сталкивался с подобным.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Федотов выразил желание поскорее разрешить данную ситуацию и послужить стране в качестве хоккеиста.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу
Литва назвала условие выдачи россиянам шенгенских виз
Названа причина роста цен на газ в Европе
Российский хоккеист назвал подставой со стороны ЦСКА призыв Федотова в армию
В Германии призвали запустить «Северный поток-2»
Путин установил в России звание «Мать-героиня»
В США заявили о продолжении визитов конгрессменов на Тайвань
Член украинского отряда узнал в шведском наемнике военного с «Азовстали»
В Совфеде объяснили инцидент с нарушением британским самолетом российских границ
В Госдуме назвали инцидент с британским самолетом «пробой России на зуб»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.