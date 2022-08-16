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Глава Крыма сообщил подробности об эвакуации жителей после взрыва боеприпасов

Глава Крыма Аксенов сообщил, что эвакуированных из-за взрывов жителей разместили в школах

Кадр: Telegram-канал «Аксенов Z 82»

Жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района Крыма, эвакуированных после взрыва боеприпасов, разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все расходы производятся за счет резервного фонда.

Ранее Аксенов сообщал, что из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма эвакуировали около двух тысяч человек.

О взрывах боеприпасов в районе временной дислокации российских военных в Крыму стало известно утром 16 августа. В Минобороны сообщили, что детонация произошла в результате пожара. По словам Аксенова, в результате происшествия пострадали два человека. Глава региона подчеркнул, что их жизни ничего не угрожает.

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Константин Лысяков
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