Глава Крыма сообщил подробности об эвакуации жителей после взрыва боеприпасов

Глава Крыма Аксенов сообщил, что эвакуированных из-за взрывов жителей разместили в школах

Жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района Крыма, эвакуированных после взрыва боеприпасов, разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все расходы производятся за счет резервного фонда.

Ранее Аксенов сообщал, что из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма эвакуировали около двух тысяч человек.

О взрывах боеприпасов в районе временной дислокации российских военных в Крыму стало известно утром 16 августа. В Минобороны сообщили, что детонация произошла в результате пожара. По словам Аксенова, в результате происшествия пострадали два человека. Глава региона подчеркнул, что их жизни ничего не угрожает.