Россиянам назвали последствия сокращения выдачи финских виз

Глава Space Travel Мурадян: сокращение выдачи финских виз отразится на жителях Ленобласти

Сокращение выдачи финских туристических виз отразится прежде всего на жителях Северо-Западного региона, в частности, Ленинградской области. Такие последствия назвал генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с «Известиями».

Глава компании предположил, что власти Финляндии также могут аннулировать соглашение об упрощенном пересечении сопредельной границы, что ударит по малому бизнесу. Мурадян добавил, что для жителей остальных регионов России это не станет проблемой, так как, помимо Финляндии, туристические визы выдают другие популярные европейские страны.

То, что это националистическое заявление, это совершенно однозначно. Призывы ограничить свободу передвижения для россиян являются фактически отказом Эстонии от собственного законодательства и собственных обязательств в рамках международного права Владимир Липаев Посол России в Эстонии

При этом специалист отметил, что свободных слотов на подачу документов в визовых центрах Финляндии нет до середины сентября. «Это можно объяснить тем, что после первых антивизовых заявлений балтийских и восточноевропейских государств наши сограждане рванули запасаться финскими визами впрок», — пояснил Мурадян.

Ранее в августе власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Приоритет в выдаче документов будет отдаваться заявителям, планирующим посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам. Позже глава МИД республики уточнил, что новые ограничения вступят в силу с 1 сентября.