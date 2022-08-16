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Врачи посоветовали способствующие стойкой ремиссии диабета меры

Диетолог Адель Хайт посоветовала низкоуглеводный режим питания для ремиссии диабета

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сахарный диабет нельзя полностью вылечить, но его можно перевести в состояние стойкой ремиссии, если придерживаться несложных правил, заверили врачи Адель Хайт и Нариндер Баджва. В беседе с изданием Eat This, Not That! они посоветовали комплекс мер, способствующих улучшению самочувствия пациентов с этим опасным заболеванием.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Адель Хайт рекомендовала людям с диабетом второго типа перейти на низкоуглеводный режим питания. По ее словам, это один из самых эффективных и безопасных способов добиться ремиссии диабета. Благодаря низкоуглеводному питанию уровень сахара в крови стабилизируется, а потребность в инсулине быстро снижается.

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Еще одной мерой, которая доказала свою эффективность в борьбе против диабета, специалистка назвала похудение. «При диагностированном ожирении у вас больше шансов перевести диабет в стадию ремиссии, если вы под контролем специалиста потеряете значительное количество веса — от 15 килограммов», — пояснила она.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Нариндер Баджва напомнил, что при борьбе с резистентностью к инсулину полезны регулярные физические упражнения. «Сжигая калории и уменьшая количество жира в организме, вы уменьшаете резистентность к инсулину, а это помогает вернуть под контроль уровень сахара в крови», — добавил он.

Также медик рекомендовал попробовать контролируемую низкокалорийную диету. По его словам, исследования показали, что ограничивающая диета с суточной калорийностью в 800 килокалорий на супах и витаминных коктейлях помогла за год добиться стойкой ремиссии у ряда пациентов с сахарным диабетом второго типа. Однако Баджва подчеркнул, что переходить на такое питание можно исключительно под наблюдением лечащего врача.

Ранее медики обнаружили связь между диабетом первого типа и развитием психических заболеваний. Оказалось, что риск развития депрессии у пациентов с диабетом первого типа по сравнению со здоровыми людьми в два раза выше, а тревожных расстройств — в 1,6 раза выше.

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Наталья Обрядина
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