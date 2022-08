Врачи посоветовали способствующие стойкой ремиссии диабета меры

Диетолог Адель Хайт посоветовала низкоуглеводный режим питания для ремиссии диабета

Сахарный диабет нельзя полностью вылечить, но его можно перевести в состояние стойкой ремиссии, если придерживаться несложных правил, заверили врачи Адель Хайт и Нариндер Баджва. В беседе с изданием Eat This, Not That! они посоветовали комплекс мер, способствующих улучшению самочувствия пациентов с этим опасным заболеванием.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Адель Хайт рекомендовала людям с диабетом второго типа перейти на низкоуглеводный режим питания. По ее словам, это один из самых эффективных и безопасных способов добиться ремиссии диабета. Благодаря низкоуглеводному питанию уровень сахара в крови стабилизируется, а потребность в инсулине быстро снижается.

Еще одной мерой, которая доказала свою эффективность в борьбе против диабета, специалистка назвала похудение. «При диагностированном ожирении у вас больше шансов перевести диабет в стадию ремиссии, если вы под контролем специалиста потеряете значительное количество веса — от 15 килограммов», — пояснила она.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Нариндер Баджва напомнил, что при борьбе с резистентностью к инсулину полезны регулярные физические упражнения. «Сжигая калории и уменьшая количество жира в организме, вы уменьшаете резистентность к инсулину, а это помогает вернуть под контроль уровень сахара в крови», — добавил он.

Также медик рекомендовал попробовать контролируемую низкокалорийную диету. По его словам, исследования показали, что ограничивающая диета с суточной калорийностью в 800 килокалорий на супах и витаминных коктейлях помогла за год добиться стойкой ремиссии у ряда пациентов с сахарным диабетом второго типа. Однако Баджва подчеркнул, что переходить на такое питание можно исключительно под наблюдением лечащего врача.

