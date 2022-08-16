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Названы основные причины прибавления веса

ETNT: курение и недостаток сна способствуют накоплению жира в области живота

Фото: Shutterstock

Врачи назвали сидячий образ жизни, недостаток сна и курение основными причинами прибавления веса. Их мнения и советы приводит издание Eat This, Not That!.

Накопление жира в области живота — следствие малоподвижного образа жизни, утверждает исследователь из Лестерского университета Джо Хенсон. По его словам, недостаток физической активности может также способствовать развитию хронических заболеваний — например, диабета второго типа или болезней сердечно-сосудистой системы.

Чтобы избавиться от жира, необходимы регулярные тренировки, считает специалист по спортивной физиологии Крис Сленц. Он рекомендует аэробные упражнения, поскольку они позволяют быстрее сжигать калории.

Также диетолог Эрин Коулман советует при похудении сократить калорийность потребляемой пищи и каждый день съедать на 500–1000 килокалорий меньше, чем тратит организм. В противном случае избавиться от жира в области живота будет непросто.

Избавлению от лишнего веса мешает и недостаток сна, уверен доктор медицинских наук Виренд Сомерс. Он объяснил, что неполноценный сон даже у молодых и здоровых людей приводит к потреблению большего количества калорий и, как следствие, прибавлению веса.

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Курение тоже мешает худеть, считает доктор медицинских наук Сью Педерсен. По словам эксперта, табак влияет на выработку гормона кортизола, который провоцирует жировые отложения в области живота. У женщин, по словам Педерсен, никотин подавляет выработку гормона эстрогена, что также ведет к полноте.

Ранее диетолог Зоя Богданова назвала способствующие жиросжиганию ягоды. Крыжовник полезен при отеках, а малина сжигает жир, сказала она.

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Елена Матвиенко
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