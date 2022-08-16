Дочь Лепса обманули при покупке кухни

Дочь певца Григория Лепса Ингу обманули на 500 тысяч рублей при покупке кухни

Мошенник обманул дочь певца Григория Лепса Ингу при покупке кухни. Внимание на инцидент обратило KP.RU.

Летом 2021 года 37-летняя Инга Лепсверидзе заказала у мебельщика, которого ей порекомендовали, кухню для квартиры в центре Москвы. Женщина перевела специалисту задаток в размере 500 тысяч рублей — более половины итоговой стоимости заказа. Однако после работник перестал отвечать на звонки.

Когда через некоторое время Лепсверидзе удалось связаться с мужчиной, он ответил, что гарнитур вскоре должны доставить из Германии. Однако кухню спустя год дочери певца так и не сделали. Обманутая женщина решила обратиться в полицию.

В главном управлении МВД по Москве, не раскрывая имен, рассказали о похожей истории. По их данным, в понедельник 15 августа в ведомство поступило заявление от женщины 1984 года рождения, которую обманул гражданин, пообещавший изготовить ей мебель и пропавший после того, как та перевела ему полмиллиона рублей.

В ГУ МВД добавили, что по заявлению в данный момент проводится проверка. Если при расследовании будут найдены доказательства совершения преступления, то в отношении мебельщика возбудят уголовное дело. В таком случае мужчине грозит до шести лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере.

В июле с похожей ситуацией столкнулся и популярный пранкер из Санкт-Петербурга Валентин Фокин. Мужчина вместе со своей супругой решил заказать кухню у компании, выбранной по отзывам. Фокин внес предоплату в 389,4 тысячи рублей, однако мебель в обещанный срок так и не привезли, а половину внесенной суммы ему не вернули.