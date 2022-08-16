Дочь Лепса обманули при покупке кухни
Мошенник обманул дочь певца Григория Лепса Ингу при покупке кухни. Внимание на инцидент обратило KP.RU.
Летом 2021 года 37-летняя Инга Лепсверидзе заказала у мебельщика, которого ей порекомендовали, кухню для квартиры в центре Москвы. Женщина перевела специалисту задаток в размере 500 тысяч рублей — более половины итоговой стоимости заказа. Однако после работник перестал отвечать на звонки.
Когда через некоторое время Лепсверидзе удалось связаться с мужчиной, он ответил, что гарнитур вскоре должны доставить из Германии. Однако кухню спустя год дочери певца так и не сделали. Обманутая женщина решила обратиться в полицию.
В главном управлении МВД по Москве, не раскрывая имен, рассказали о похожей истории. По их данным, в понедельник 15 августа в ведомство поступило заявление от женщины 1984 года рождения, которую обманул гражданин, пообещавший изготовить ей мебель и пропавший после того, как та перевела ему полмиллиона рублей.
В ГУ МВД добавили, что по заявлению в данный момент проводится проверка. Если при расследовании будут найдены доказательства совершения преступления, то в отношении мебельщика возбудят уголовное дело. В таком случае мужчине грозит до шести лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере.
В июле с похожей ситуацией столкнулся и популярный пранкер из Санкт-Петербурга Валентин Фокин. Мужчина вместе со своей супругой решил заказать кухню у компании, выбранной по отзывам. Фокин внес предоплату в 389,4 тысячи рублей, однако мебель в обещанный срок так и не привезли, а половину внесенной суммы ему не вернули.