Агент Марио Фернандеса высказался о возвращении игрока в футбол

Агент Марио Фернандеса сообщил, что игрок вернется в футбол после рождения сына

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, высказался о сроках возвращения игрока в футбол. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Прогнозы можно будет давать после рождения его сына, речь идет про середину сентября», — заявил Машаду. Он также добавил, что сейчас его клиент тренируется индивидуально.

В мае Фернандес сообщил, что принял решение приостановить карьеру. Защитник покинул расположение столичного клуба и направился в Бразилию. У Фернандеса есть действующий контракт с московским ЦСКА, рассчитанный до 2024 года.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат страны. С 2017 года он привлекался к матчам за сборную России. В ее составе он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.