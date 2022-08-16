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Россия отозвала у двух стран лицензии за ремонт вертолетов Украины

Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на ремонт вертолетов из-за Украины

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия отозвала у предприятий двух стран, Чехии и Болгарии, лицензии на ремонт вертолетов из-за их сотрудничества с Украиной. Об этом РИА Новости рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, Москва направила всем странам, заявившим о передаче Киеву российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий.

У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми»

Дмитрий Шугаев директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

Также, по словам Шугаева, Москва приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства, находящейся в недружественных странах.

В беседе с агентством глава ФСВТС также рассказал, что служба сталкивается со случаями невыполнения разными странами обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского и советского вооружения на Украину.

Вопиющим примером является незаконная передача США Украине, вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями, ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства

Дмитрий Шугаев директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

Шугаев отметил, что у ФСВТС есть механизм противодействия таким незаконным поставкам и она активно им пользуется. «Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту», — заключил он.

Способы помешать Украине

В июле «Коммерсантъ» сообщал, что Москва прекратит действие разрешения на капитальный ремонт, обслуживание и поставки запчастей для вертолетов типа «Ми» для трех предприятий в Чехии и Болгарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поясняла, что это связано с намерениями ЕС и НАТО поставлять военную технику Украине и ремонтировать ее в Восточной Европе.

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При этом в «Рособоронэкспорте» пояснили, что после отзыва сертификации тяжелые времена будут для чешского предприятия «Лом Прага» и болгарских «Терем — Летец» и «Авионамс». «Они или закроются, или будут пытаться наладить "серые" каналы поставки запчастей из третьих стран»,— предположили в учреждении.

Объяснения от США

В июне Захарова потребовала у США объяснить передачу Украине вертолетов Ми-17. По данным МИД, вертолеты, включенные в пакет военной помощи Киеву, ранее были переданы Москвой Вашингтону для использования только в Афганистане. Технику должны были поставить вооруженным силам Исламской Республики Афганистан, что было документально закреплено.

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По словам Захаровой, США «в показной манере» выражают незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО. При этом страна «безответственно поставляет на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы.

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Марина Совина
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