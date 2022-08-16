Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В «Московском комсомольце» опровергли сообщения об обысках в редакции

«МК» опроверг проведение обысков в редакции после задержания журналиста Сперанского

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Представители газеты «Московский комсомолец» («МК») опровергли в Telegram-канале издания сообщения об обысках в редакции после задержания журналиста Льва Сперанского. Они назвали эту информацию ложью.

«Ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что в редакции "Московского комсомольца" в связи с задержанием журналиста "МК" Льва Сперанского якобы прошли обыски. Никаких обысков в стенах редакции не было и происходит — это абсолютная ложь», — говорится в заявлении редакции.

О том, что в редакции «Московского комсомольца» якобы прошли обыски, написал ранее 16 августа Mash в Telegram.

Перед этим сообщалось о том, что сотрудники полиции задержали Сперанского.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подаче заявки Британией на перелет самолета RC-135 над Россией
Германия сильно сократила потребление газа
В «Московском комсомольце» опровергли сообщения об обысках в редакции
Жители российского города остались без воды и света из-за птицы
В Херсоне задержали готовивших покушения азовцев
Российский трихолог назвала влияющие на частоту мытья волос факторы
Россия нарастит производство Ту-214
Мурманские полицейские попались на незаконном вылове камчатского краба
Россия пересмотрит условия безопасности на Балтике
Россиян предупредили о фейковых рассылках от имени госорганов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.