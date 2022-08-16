В «Московском комсомольце» опровергли сообщения об обысках в редакции

«МК» опроверг проведение обысков в редакции после задержания журналиста Сперанского

Представители газеты «Московский комсомолец» («МК») опровергли в Telegram-канале издания сообщения об обысках в редакции после задержания журналиста Льва Сперанского. Они назвали эту информацию ложью.

«Ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что в редакции "Московского комсомольца" в связи с задержанием журналиста "МК" Льва Сперанского якобы прошли обыски. Никаких обысков в стенах редакции не было и происходит — это абсолютная ложь», — говорится в заявлении редакции.

О том, что в редакции «Московского комсомольца» якобы прошли обыски, написал ранее 16 августа Mash в Telegram.

Перед этим сообщалось о том, что сотрудники полиции задержали Сперанского.