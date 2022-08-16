В Костроме восстановили последнюю сохранившуюся деревянную остановку

Волонтеры из Костромы восстановили последнюю сохранившуюся деревянную автобусную остановку

В Костроме волонтеры восстановили последнюю сохранившуюся в городе деревянную автобусную остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «Архитектурные излишества».

Так, остановка «Знамя труда» на улице Федосеева, сохранившаяся с 1980-х годов, является примером памятника архитектуры малых форм. Ее украшают деревянные колонны и фигура петушка на крыше.

Как пишет MK.RU, реставрацией занимались студенты сельхозакадемии. Они полностью разобрали остановку, промазали все деревянные элементы противогрибковым составом, а также заменили все сгнившие бревна.

Ранее стало известно, что в поселке Куркиеки в Карелии запланирована реставрация зданий и краеведческого и культурно-просветительских центров, а также строительство часовни и создание инсталляций в духе Средневековья. Работы пройдут в преддверии 800-летия празднования крещения карел.