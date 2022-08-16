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США получили ответ Ирана на предложения ЕС по ядерной сделке

США получили ответ Ирана на предложения ЕС по ядерной сделке и изучают его

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

США получили ответ Ирана на предложения Европейского союза (ЕС) о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и изучают его. Об этом ТАСС заявил представитель американского Госдепартамента.

«Мы получили комментарии Ирана через ЕС и изучаем их. Мы обмениваемся мнениями с ЕС», — сказал он.

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27 июля верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подготовил предложения по восстановлению СВПД. Глава евродипломатии заявил, что по прошествии 15 месяцев интенсивных переговоров в Вене и многочисленных обсуждений с участниками СВПД и США, он пришел к выводу, что пространство для дополнительных значимых компромиссов исчерпано.

Боррель полагает, что в случае отклонения сделки есть риск столкнуться с опасным ядерным кризисом на фоне перспективы усиления изоляции Ирана и его жителей.

4 августа Иран заявил, что готов вернуться к полному выполнению своих обязательств по ядерной сделке, когда США дадут гарантии выполнения всех экономических положений данного соглашения.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

В 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.

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Анжелика Бережная
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