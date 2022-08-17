Россияне рассказали о главных критериях при покупке жилья

«Яндекс.Недвижимость»: почти половине покупателей жилья важен внешний вид дома

Почти половине покупателей жилья важен внешний вид дома — на фасад здания обращают внимание более 40 процентов россиян. О главных критериях граждан при выборе квартир рассказали аналитики «Яндекс.Недвижимости» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Специалисты опросили более тысячи респондентов по всей России и выяснили, что равнодушных к облику будущего дома оказалось менее 1 процента. Помимо этого, на этапе выбора застройщика 36 процентов покупателей в первую очередь обращают внимание на репутацию компании, а 20 процентов — на сроки сдачи других объектов. Другие 12 процентов опрошенных изучают предыдущие проекты девелопера.

При этом к рекомендациям блогеров и лидеров мнений прислушивается лишь 1 процент респондентов, в то время как учесть советы друзей и родственников готовы 9 процентов. Еще 7 процентов граждан ориентируется на отзывы о застройщике.

Кроме внешнего вида здания, покупатели внимательно изучают территорию жилого комплекса (ЖК) — 31,3 процента опрошенных важно лично присутствовать при осмотре. Почти аналогичному количеству людей (31,2 процента) достаточно увидеть иллюстрации и фото придомовой территории на сайте ЖК и классифайдах. Большинство респондентов (72 процента) отметили, что подробный 3D-макет с возможностью детального изучения ЖК поспособствовал бы принятию решения о покупке.

При выборе района для жизни 31 процент россиян главным параметром назвали развитость инфраструктуры. На втором месте по популярности оказалась транспортная доступность — этот критерий выделил 21 процент опрошенных. Далее следуют отдаленность от места работы или учебы (11 процентов), удаленность от центра (2,8 процента) и наличие придомовой территории (2 процента).

Аналитики отметили, что предпочитающих приобрести квартиру в уже построенном доме оказалось больше, чем готовых купить жилье на этапе «котлована» — 38 процентов против 11 процентов.

Ранее россияне назвали идеальную стоимость ремонта жилья. По данным сервиса «Ремонт со СберУслугами», 67 процентов опрошенных готовы потратить на переустройство жилья до одного миллиона рублей. Около 15 процентов респондентов рассчитывают отдать на ремонт от одного до двух миллионов рублей. Другие 11 процентов не против сделать ремонт за два-три миллиона рублей, а 6 процентов — более чем за три миллиона.