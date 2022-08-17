Тренер профессионалов одной фразой оценил поражение от любителей в Кубке России

Тренер «Зоркого» Денис Лопатин фразой «выпить не поможет» оценил поражение от «Амкала»

Главный тренер красногорского футбольного клуба Второй лиги «Зоркий» Денис Лопатин прокомментировал поражение от любительского клуба «Амкал» в 1/256 финала Фонбет Кубка России. Его слова приводит Sports.ru.

Лопатин фразой «выпить не поможет» оценил случившееся. Он заявил, что разочарован поражением, отметив, что для него игра стала дебютом в качестве главного тренера. Специалист добавил, что встреча должна была получиться интересной для зрителей, так как в ней было много эмоций.

16 августа «Амкал» одержал победу над «Зорким» в матче 1/256 финала Кубка России по футболу в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Таким образом, любительский клуб, для которого встреча с «Зорким» стала первым официальным матчем на профессиональным уровне, сумел пробиться в следующий этап Кубка России. «Амкал» создан блогером Германом Попковым в 2018 году.