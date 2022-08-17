Тренера «Зоркого» уволили после поражения от любителей в Кубке России

Тренера «Зоркого» Лопатина уволили после поражения от «Амкала» в Кубке России

Главный тренер подмосковного «Зоркого» Денис Лопатин был уволен после поражения от любительского клуба «Амкал» в матче 1/256 финала Кубка России. Об этом сообщает ТАСС.

Лопатин подтвердил свой уход из клуба второй лиги. Он подчеркнул, что не справился с задачей: руководство ждало победы над «Амкалом» и попадания в 1/128 финала национального кубка. «Профессиональный тренер должен быть готов ко всему», — подчеркнул специалист и добавил, что у него нет претензий к футболистам.

«Амкал» выбил «Зоркого» из Кубка России. Любители оказались точнее в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Встреча против «Зоркого» для «Амкала» стала первым официальным матчем на профессиональном уровне. Ранее футболисты любительского клуба играли с профессионалами только в товарищеских встречах.